Оккупанты пополнили корабельную группировку в Черном море – оперативное командование "Юг"

У оккупантов в Черном море сосредоточено 36 ракет, отметили в ОК "Юг" Фото: EPA (архив)

"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулят три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также три больших десантных корабля", – говорится в сообщении.

19 июня в ОК "Юг" сообщали, что группировка оккупантов в Черном море насчитывает два надводных и три подводных носителя крылатых ракет с арсеналом 28 ракет "Калибр".

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