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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пополнили корабельную группировку в Черном море – оперативное командование "Юг"

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У оккупантов в Черном море сосредоточено 36 ракет, отметили в ОК "Юг"
У оккупантов в Черном море сосредоточено 36 ракет, отметили в ОК "Юг"
Фото: EPA (архив)

Российские войска пополнили состав корабельной группировки в Черном море. Об этом 20 июня сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулят три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также три больших десантных корабля", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/700733344551459/

19 июня в ОК "Юг" сообщали, что группировка оккупантов в Черном море насчитывает два надводных и три подводных носителя крылатых ракет с арсеналом 28 ракет "Калибр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 мая оперативное командование "Юг" заявило, что РФ вывела из Севастополя фрегат "Адмирал Макаров", таким образом увеличив группировку своих кораблей в Черном море до 10.

28 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что противокорабельных ракет Harpoon, которые Украина получила от западных союзников, уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

По информации ВМС Украины на начало июня, российские оккупанты прячут свои военные корабли в Черном море за гражданскими судами. 

По данным Генштаба ВСУ, на утро 19 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 14 кораблей и катеров оккупантов. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля и пораженный 17 июня буксир "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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