Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, нанесли авиаудар по району НПЗ, безуспешно наступали на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение на бахмутском направлении, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 29 июня в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"[Враг] совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

"[Враг] нанес авиаудар неподалеку от села Видродження. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового", – добавили в Генштабе.

В то же время на славянском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи.

На краматорском направлении активных боевых действий враг не вел.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

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