Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, нанесли авиаудар по району НПЗ, безуспешно наступали на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

Об этом 29 июня в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"[Враг] совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки.
"[Враг] нанес авиаудар неподалеку от села Видродження. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового", – добавили в Генштабе.
В то же время на славянском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи.
На краматорском направлении активных боевых действий враг не вел.
На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.