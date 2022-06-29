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Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, нанесли авиаудар по району НПЗ, безуспешно наступали на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

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Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение на бахмутском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение на бахмутском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск Луганской области и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут на донецком направлении.

Об этом 29 июня в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"[Враг] совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

"[Враг] нанес авиаудар неподалеку от села Видродження. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового", – добавили в Генштабе.

В то же время на славянском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи.

На краматорском направлении активных боевых действий враг не вел.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.

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