Оккупанты пытаются взять под контроль автотрассу между Бахмутом и Лисичанском – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении [...] украинские воины отразили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементьевка, Довгалевка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БПЛА вблизи Кутузовки и Циркунов. На славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Захватчики отошли", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу между Бахмутом Донецкой области и Лисичанском Луганской области.
"Вел наступление в направлении населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. На бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Травневого и Зайцево. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов", – рассказали в Генштабе ВСУ.
По его данным, на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы. Кроме того, возле Авдеевки российские войска нанесли удар звеном вертолетов Ка-52.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.