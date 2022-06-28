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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются взять под контроль автотрассу между Бахмутом и Лисичанском – Генштаб ВСУ

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На Донбассе идут бои
На Донбассе идут бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

В Харьковской области и на Донбассе российские оккупанты пытались проводить штурмы украинских войск и были отброшены. Об этом проинформировал 28 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении [...] украинские воины отразили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементьевка, Довгалевка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БПЛА вблизи Кутузовки и Циркунов. На славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Захватчики отошли", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу между Бахмутом Донецкой области и Лисичанском Луганской области.

"Вел наступление в направлении населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. На бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Травневого и Зайцево. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы. Кроме того, возле Авдеевки российские войска нанесли удар звеном вертолетов Ка-52.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.

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