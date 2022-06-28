Оккупанты пытаются взять под контроль автотрассу между Бахмутом и Лисичанском – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении [...] украинские воины отразили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементьевка, Довгалевка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БПЛА вблизи Кутузовки и Циркунов. На славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Захватчики отошли", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу между Бахмутом Донецкой области и Лисичанском Луганской области.

"Вел наступление в направлении населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. На бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Травневого и Зайцево. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы. Кроме того, возле Авдеевки российские войска нанесли удар звеном вертолетов Ка-52.

Война России против Украины. Главное (обновляется)