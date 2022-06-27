В Харьковской области оккупанты размещают на своих позициях деревянные макеты танков – Генштаб ВСУ

"Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков", – говорится в сообщении.
Также на харьковском направлении в районе населенного пункта Дементиевка враг пытался вернуть потерянные позиции при помощи штурмовых действий, однако был вынужден отойти, отметили украинские военные.
"Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгалевки и Залимана. На славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково [Харьковской области] и Славянск [Донецкой области]. Продолжает обстрелы", – рассказали в ВСУ.
По данным их Генштаба, на слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, чтобы ВСУ не вышли к государственной границе, а также с помощью разведки боем пытается найти слабые места в обороне украинских войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска открыто вторглись на украинскую территорию 24 февраля. После изгнания оккупантов из северных областей Украины в апреле бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.
По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.