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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты размещают на своих позициях деревянные макеты танков – Генштаб ВСУ

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В Харьковской области оккупанты преимущественно обороняются
В Харьковской области оккупанты преимущественно обороняются
Фото: ЕРА

Российские оккупанты используют макеты боевой техники для введения в заблуждение украинских военных в Харьковской области. Об этом проинформировал 27 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков", – говорится в сообщении.

Также на харьковском направлении в районе населенного пункта Дементиевка враг пытался вернуть потерянные позиции при помощи штурмовых действий, однако был вынужден отойти, отметили украинские военные.

"Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгалевки и Залимана. На славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково [Харьковской области] и Славянск [Донецкой области]. Продолжает обстрелы", – рассказали в ВСУ.

По данным их Генштаба, на слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, чтобы ВСУ не вышли к государственной границе, а также с помощью разведки боем пытается найти слабые места в обороне украинских войск.

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска открыто вторглись на украинскую территорию 24 февраля. После изгнания оккупантов из северных областей Украины в апреле бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, штурм, разведка, оборона, Барвенково, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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