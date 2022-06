Со стороны Беларуси возможны военные провокации – Генштаб Вооруженных сил Украины

"На волынском и полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск", – говорится в сообщении.

Украинские военные также ожидают новых авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси и из ее воздушного пространства.

"Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – заявили в Генштабе ВСУ.