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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Со стороны Беларуси возможны военные провокации – Генштаб Вооруженных сил Украины

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Минобороны Украины сообщало, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси
Минобороны Украины сообщало, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси
Фото: ЕРА

В приграничных районах Беларуси вероятны провокационные действия белорусских военных. Об этом проинформировал 27 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск", – говорится в сообщении.

Украинские военные также ожидают новых авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси и из ее воздушного пространства.

"Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – заявили в Генштабе ВСУ.

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси, сообщали в ВСУ.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.

В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, военные, разведка, провокации, диверсия, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, войска
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