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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск, понесли значительные потери возле Верхнекаменки – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов
Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Украинские Силы обороны нанесли российским оккупантам значительные потери на донецком направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в утренней сводке 27 июня.

"На донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти", – говорится в сводке.

На слобожанском направлении агрессор обстреливает украинские подразделения сил обороны, ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

На харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая, также вел штурм в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, потерпел поражение. Кроме этого, оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

На славянском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушеваха, Светличное и Курулька, нанес авиаудар неподалеку от Долгенького.

Россияне ведут наступление в направлении населенного пункта Мазановка, чтобы улучшить свое тактическое положение, бой продолжается.

На краматорском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

На бахмутском направлении агрессор обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, нанес удар армейской авиацией у Покровского.

Украинские воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурмовые действия в направлении Клинового. Кроме этого остановлены вражеские наступления в районах населенных пунктов Берестово и Вершина, оккупанты отошли. Враг проводит обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, нанес авиаудары вблизи ряда населенных пунктов и ракетно-авиационный удар по Авдеевке. Вблизи Марьинки украинские воины снова отразили наступление агрессора.

На южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

ВИДЕО
Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска открыто вторглись на украинскую территорию 24 февраля. После изгнания оккупантов из северных областей Украины в апреле бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины. 

По состоянию на 26 июня, по данным Генштаба ВСУ, войска оккупантов потеряли убитыми около 34,8 тыс. человек личного состава, сотни танков и другой бронетехники, десятки самолетов и вертолетов, а также прочую технику включительно с боевыми кораблями.

Теги: Харьков, Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лисичанск, Чугуев, Авдеевка, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины
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