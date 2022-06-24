Все населенные пункты Горской общины Луганской области оккупированы – военная администрация

После продолжительной обороны, которая шла с первых дней полномасштабного наступления РФ, украинские военные решили отступить, чтобы не попасть в окружение, сказал он.
"Уже три-четыре дня назад ситуация была понятна. Золотое само по себе было очень сильным укрепрайоном, в лоб его не смогли штурмовать. Но в направлении Тошковка – Орехово были очень сильные бои, очень сильный напор, и для сохранения личного состава было решено отойти всем силам обороны", – сказал он.
По словам главы военной администрации, последний эвакуационный рейс оттуда провели 17 июня, людей вывозили полевыми дорогами, так как ни одна из асфальтированных уже не была доступна на тот момент.
На правительственном сайте Луганской области указано, что в составе Горской территориальной общины – 12 населенных пунктов, в том числе города Горское и Золотое, поселок Тошковка, села Орехово, Желобок, Катериновка, Крымское. Население – 37,8 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Горская община расположена к юго-востоку от Северодонецка и Лисичанска, где идут тяжелые бои. О захвате оккупантами Тошковки глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 21 июня. Из Золотого и Горского украинские военные вышли так, что оккупанты "даже не поняли ничего", заявляли в Министерстве внутренних дел Украины.
Сегодня в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты заняли также Николаевку, которая находится рядом с этой общиной.