Беларусь продолжает помогать российским войскам, но признаков подготовки наступления на Украину оттуда нет – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на северском направлении оккупанты продолжают усиленно охранять украинско-российскую границы.

Также россияне вновь обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области и нанесли авиаудары по Славгороду Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)