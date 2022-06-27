Беларусь продолжает помогать российским войскам, но признаков подготовки наступления на Украину оттуда нет – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на северском направлении оккупанты продолжают усиленно охранять украинско-российскую границы.
Также россияне вновь обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области и нанесли авиаудары по Славгороду Сумской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, бомбивших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси, сообщали в ВСУ.
26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 июня призвал граждан Беларуси не позволить втянуть себя в войну России против Украины.