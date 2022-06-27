На Донбассе оккупанты сосредоточились на попытке окружить украинские войска под Лисичанском – Генштаб ВСУ

На захвате Донбасса оккупанты сосредоточились в апреле Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"На донецком направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках окружения сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на лисичанском направлении российская армия вела наступление в направлении Волчеярка – Верхнекаменка, "имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода".

"Для отвлечения усилий наших войск [противник] вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел", – подчеркнули в ВСУ.

Украинские военные отметили, что оккупанты, двигаясь из района села Долгенькое Харьковской области, пытались захватить Мазановку Донецкой области, но получили "решительный отпор" и с потерями отошли.

"На бахмутском направлении [...] наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиновое. В обоих случаях оккупанты отошли. Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40", – уведомили в Генштабе ВСУ.

По его данным, украинские военные остановили и отбросили назад оккупантов, наступавших в направлении от Петровского на Шевченково в Донецкой области.

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск, недопущения их переброски на другие направления враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Красное и Малиновка. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки", – сообщили в ВСУ.

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Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube