Оккупанты пытаются организовать наступление на Славянск и атаковать Лисичанск с юга – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое – Долина Фото: ЕРА

"На лисичанском направлении с целью нанести урон оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка", – говорится в сообщении.

На славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия оккупантов сосредоточиваются на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.

Противник обстрелял позиции украинских войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Попытку наступления оккупантов в направлении Долгенькое – Долина ВСУ остановили и отбросили врага назад.

"Противник не оставляет надежду взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное, в дальнейшем – вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти", – отметили в Генштабе.

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