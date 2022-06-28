Оккупанты пытаются организовать наступление на Славянск и атаковать Лисичанск с юга – Генштаб ВСУ

"На лисичанском направлении с целью нанести урон оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка", – говорится в сообщении.
На славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия оккупантов сосредоточиваются на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.
Противник обстрелял позиции украинских войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Попытку наступления оккупантов в направлении Долгенькое – Долина ВСУ остановили и отбросили врага назад.
"Противник не оставляет надежду взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное, в дальнейшем – вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.