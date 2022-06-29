Российские оккупанты сосредоточили силы на окружении Лисичанска и готовят наступление на Славянск – Генштаб ВСУ

На лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка Фото: ЕРА

"На донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск. На лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка", – говорится в сообщении.

На славянском направлении враг ведет штурмовые действия с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвинково и Славянск.

На бахмутском направлении оккупанты наступают в направлениях Медная Руда – Клиново. Им удалось закрепиться в северной части Клиново и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на этом направлении противник усилился одной батальонной тактической группой.

На новопавловское направление враг переместил до двух БТГ с авдеевского и бахмутского направлений.

"На николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ", – отметили в Генштабе.

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