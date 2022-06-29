Российские оккупанты сосредоточили силы на окружении Лисичанска и готовят наступление на Славянск – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск. На лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка", – говорится в сообщении.
На славянском направлении враг ведет штурмовые действия с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвинково и Славянск.
На бахмутском направлении оккупанты наступают в направлениях Медная Руда – Клиново. Им удалось закрепиться в северной части Клиново и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на этом направлении противник усилился одной батальонной тактической группой.
На новопавловское направление враг переместил до двух БТГ с авдеевского и бахмутского направлений.
"На николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.