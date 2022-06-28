Лисичанск обстреляли запрещенными боеприпасами, многим пострадавшим пришлось ампутировать конечности – Гайдай

По словам Гайдая, в Лисичанске остается около 15 тыс. жителей Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, российские оккупанты использовали запрещенные Женевской конвенцией кассетные боеприпасы.

"Вчера был прилет "Урагана", причем это кассетный "Ураган". То есть прилетела ракета, которая разделилась на многие части. Вот из тех раненых, которые у нас после вчерашнего обстрела были вывезены, очень много именно с ампутацией конечностей", – рассказал Гайдай.

Помимо этого, противник дистанционно минирует Лисичанск с помощью запрещенных противопехотных мин.

"И плюс Россия разбрасывает с помощью обстрелов по территории Лисичанска так называемые "лепестки". Это такие маленькие противопехотные мины, наступив на которую или попытавшись поднять которую – там не такая большая вероятность, что человек погибнет, но конечность оторвет", – подчеркнул глава ОВА.

В Лисичанске, по его данным, остается около 15 тыс. жителей из 95 тыс., проживавших там до полномасштабного вторжения РФ.

Также Гайдай добавил, что серьезной проблемой является отсутствие связи с городом.

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27 июня российские оккупанты обстреляли в Лисичанске толпу людей, которые набирали воду. В результате атаки погибли восьмеро, 21 человек получил ранения.