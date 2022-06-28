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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Люди просто набирали воду. РФ обстреляла из "Ураганов" толпу в Лисичанске, как минимум восемь погибших – ОВА

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Гайдай говорил сегодня, что из Лисичанска нужно эвакуироваться как можно быстрее
Гайдай говорил сегодня, что из Лисичанска нужно эвакуироваться как можно быстрее
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупанты 27 июня обстреляли из ракетных систем залпового огня "Ураган" толпу людей в Лисичанске Луганской области, в результате чего как минимум восемь человек погибли. Об этом глава Луганской областной государственной (военной) администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebook.

"Просто набирали воду. Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро после получения медпомощи остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", – проинформировал он.

Гайдай рассказал, что среди погибших – подросток 2007 года рождения, среди раненых – подросток 2008 года рождения. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/356380009935820/

Жителям Лисичанска нужно как можно быстрее эвакуироваться из города, говорил сегодня глава ОВА, он подчеркивал, что "ситуация в городе сверхтрудная".

Контекст:

Российско-оккупационные войска после ухода из северных областей Украины в апреле сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. Утром 24 июня Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".

25 июня руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Лисичанск – соседний с Северодонецком город. По информации Генштаба ВСУ на вечер 27 июня, российские войска сосредоточились на попытке окружить украинскую группировку в районе Лисичанска

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Лисичанск, раненые, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, РСЗО "Ураган", обстрелы, погибшие, население, российские оккупанты
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