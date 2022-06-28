Люди просто набирали воду. РФ обстреляла из "Ураганов" толпу в Лисичанске, как минимум восемь погибших – ОВА

Гайдай говорил сегодня, что из Лисичанска нужно эвакуироваться как можно быстрее Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Просто набирали воду. Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро после получения медпомощи остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", – проинформировал он.

Гайдай рассказал, что среди погибших – подросток 2007 года рождения, среди раненых – подросток 2008 года рождения.

Жителям Лисичанска нужно как можно быстрее эвакуироваться из города, говорил сегодня глава ОВА, он подчеркивал, что "ситуация в городе сверхтрудная".