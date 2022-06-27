ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ситуация сверхтрудная". Гайдай призвал жителей Лисичанска срочно эвакуироваться из города

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лисичанск остается последним крупным городом Луганской области под контролем Украины
Лисичанск остается последним крупным городом Луганской области под контролем Украины
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Жителям Лисичанска Луганской области необходимо как можно быстрее эвакуироваться из города. Об этом 27 июня в Telegram заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Уважаемые жители Лисичанской городской территориальной общины и их родные! В связи с существующей реальной угрозой жизни и здоровью призываем срочно к эвакуации!" – подчеркнул Гайдай.

По его словам, "ситуация в городе сверхтрудная".

"Сохраните себя и своих родных. Позаботьтесь о детях! Будьте уверены, о вас позаботятся в городах эвакуации на территории Украины", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российско-оккупационные войска после ухода из северных областей Украины в апреле сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Утром 24 июня Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".

25 июня мэр города Александр Стрюк сообщил, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ вечером 25 июня. 

Зеленский в вечернем обращении 25 июня пообещал, что Украина вернет Северодонецк, как и остальные свои города. 

Лисичанск остается последним крупным городом Луганской области под контролем Украины. 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, эвакуация, Лисичанск, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
"Генетика страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
"Генетика – страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (528753)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (300679)
3
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (117406)
4
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (78232)
5
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (72687)
6
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (60109)
7
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (55314)
8
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (51684)
 
 
 
 