"Ситуация сверхтрудная". Гайдай призвал жителей Лисичанска срочно эвакуироваться из города

"Уважаемые жители Лисичанской городской территориальной общины и их родные! В связи с существующей реальной угрозой жизни и здоровью призываем срочно к эвакуации!" – подчеркнул Гайдай.

По его словам, "ситуация в городе сверхтрудная".

"Сохраните себя и своих родных. Позаботьтесь о детях! Будьте уверены, о вас позаботятся в городах эвакуации на территории Украины", – отметил глава ОВА.

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