"Ситуация сверхтрудная". Гайдай призвал жителей Лисичанска срочно эвакуироваться из города

"Уважаемые жители Лисичанской городской территориальной общины и их родные! В связи с существующей реальной угрозой жизни и здоровью призываем срочно к эвакуации!" – подчеркнул Гайдай.
По его словам, "ситуация в городе сверхтрудная".
"Сохраните себя и своих родных. Позаботьтесь о детях! Будьте уверены, о вас позаботятся в городах эвакуации на территории Украины", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российско-оккупационные войска после ухода из северных областей Украины в апреле сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
Утром 24 июня Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".
25 июня мэр города Александр Стрюк сообщил, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ вечером 25 июня.
Зеленский в вечернем обращении 25 июня пообещал, что Украина вернет Северодонецк, как и остальные свои города.
Лисичанск остается последним крупным городом Луганской области под контролем Украины.