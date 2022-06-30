Гайдай: Россияне бросили практически все силы на захват Лисичанска. В городе тяжело найти безопасное место

Гайдай: Повреждено такое количество домов, что уже не успеваем подсчитывать Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"В городе тяжело найти безопасное место. Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения", – написал Гайдай.

По его словам, вчера на Лисичанск было совершено несколько авианалетов.

"Разрушений очень много. Так, авиаудары нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчеяровки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена. Также повреждено такое количество домов, что уже не успеваем подсчитывать. В подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни", – подчеркнул глава ОВА.

Помимо этого, враг не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец.

"Огнем россиян поражены оба берега – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Практически под неизменным огневым давлением – район "Донсоды". Враг не оставляет намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут", – отметил Гайдай.

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