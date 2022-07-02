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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по территории Сумской области более 270 мин, ракет и снарядов, ранена женщина – глава ОВА

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Под вражеским огнем оказались семь общин Сумской области, отметил Живицкий
Под вражеским огнем оказались семь общин Сумской области, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупационные войска 1 июля начиная с 9.00 выпустили по территории Сумской области более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра (по состоянию на 22.00).

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, под вражеским огнем оказались Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская общины.

"В Шалыгинской общине пострадала 64-летняя женщина: она как раз работала на огороде, как начался обстрел. Ее ранило обломком российского снаряда, – рассказал Живицкий. – Есть также и поврежденная инфраструктура: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и водонапорная башня. Точное количество и характер разрушений выясняются".

Руководитель Сумской ОВА опубликовал видео и фото разрушенных оккупантами домов гражданских мирных жителей.

Живицкий призывал граждан Сумской области воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону 1 июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Глухов, Сумская ОГА, разрушения, инфраструктура, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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