Оккупанты обстреливали Сумскую область с территории России, есть погибший и раненый – глава обладминистрации

"Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Враги со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов", – написал он.
По данным главы обладминистрации, пострадали Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская территориальные общины.
"Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов в день. На территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице", – объяснил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
В частности, Сумскую область оккупанты обстреливали 23-го, 24-го и 25 июня.