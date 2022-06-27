Оккупанты обстреливали Сумскую область с территории России, есть погибший и раненый – глава обладминистрации

"Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Враги со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов", – написал он.

По данным главы обладминистрации, пострадали Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская территориальные общины.

"Всего за сегодняшний день россияне выпустили более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов в день. На территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице", – объяснил Живицкий.

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