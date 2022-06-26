Вечером 25 июня и утром 26-го оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Живицкий сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Вчера вечером с 20.00 до 21.00 россияне из минометов обстреляли Середино-Будскую общину. Три "прихода", – написал он.

По словам Живицкого, жертв и разрушений нет. Он отметил, что ночь в области была тихой.

Обновлено в 10.28. Позже Живицкий уточнил, что около 8.30 26 июня из минометов была обстреляна Шалыгинская община. Зафиксировано 14 взрывов, информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Также между 5.00 и 6.00 из минометов россияне обстреляли Юнаковскую общину (10 взрывов). По предварительной информации, пострадавших нет.

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