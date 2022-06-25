Оккупанты с двух вертолетов обстреляли территорию Сумской области – Госпогранслужба

Два вертолета оккупантов обстреляли приграничье Сумской области, отметили в ГПСУ (фото иллюстративное) Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Telegram.

"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и осуществили шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв в результате обстрела предварительно нет.

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