Оккупанты с двух вертолетов обстреляли территорию Сумской области – Госпогранслужба

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Telegram.
"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и осуществили шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв в результате обстрела предварительно нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.