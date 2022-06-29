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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники сбили российский ударный дрон со взрывчаткой в Сумской области – ГПСУ

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На месте падения коптера оккупантов осталась немалая воронка, отметили в Госпогранслужбе Украины
На месте падения коптера оккупантов осталась немалая воронка, отметили в Госпогранслужбе Украины
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

В Сумской области украинские пограничники сбили ударный дрон российских оккупантов со взрывчаткой.

Об этом 29 июня в Telegram сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Пограничный наряд заметил приближение вражеского коптера на одном из направлений госрубежа. По воздушной цели был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия. На месте падения осталась немалая воронка. От самого беспилотника почти ничего не осталось", – говорится в сообщении.

13 июня россияне с беспилотника убили мирного жителя в Сумской области, сообщал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Сумская область, Госпогранслужба, взрывчатка, пограничники, ГПСУ, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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