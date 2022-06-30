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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области за день два человека погибли и восемь ранены из-за российских обстрелов

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Оккупанты за один день обстреливали Сумскую область из минометов, артиллерии, САУ, с беспилотников и ракетами с вертолетов
Оккупанты за один день обстреливали Сумскую область из минометов, артиллерии, САУ, с беспилотников и ракетами с вертолетов
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты 29 июня обстреляли Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую и Хотинскую общины в Сумской области, по состоянию на 22.00 два человека погибли, еще восемь – ранены. Об этом сообщил в Telegram вечером глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Белопольская община: около 10.00 была попытка обстрела с вражеского беспилотника. Но наши защитники его уничтожили! Около 18.30 была перестрелка с россиянами на пограничье. Один человек ранен", – написал Живицкий.

Также оккупанты несколько раз обстреливали Краснопольскую общину из минометов (20 выстрелов), реактивной артиллерии (25 приходов) и САУ (47 приходов), рассказал глава ОВА.

"В 13.30 вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. Один человек погиб, трое – ранены", – написал он. 

В Великописаревской общине около 15.30 россияне открыли минометный огонь, а сразу после этого выпустили 10 ракет с вертолета, с территории РФ. Повреждены дом мирных жителей и гражданское сооружение.

"После 20.00 россияне выпустили еще четыре ракеты. Один человек погиб, четверо – ранены", – написал глава ОВА.

В Хотинской общине вечером россияне сделали 17 выстрелов из миномета. Жертв и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Теги: Сумская область, вертолет, раненые, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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