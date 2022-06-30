В Сумской области за день два человека погибли и восемь ранены из-за российских обстрелов

Оккупанты за один день обстреливали Сумскую область из минометов, артиллерии, САУ, с беспилотников и ракетами с вертолетов Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

"Белопольская община: около 10.00 была попытка обстрела с вражеского беспилотника. Но наши защитники его уничтожили! Около 18.30 была перестрелка с россиянами на пограничье. Один человек ранен", – написал Живицкий.

Также оккупанты несколько раз обстреливали Краснопольскую общину из минометов (20 выстрелов), реактивной артиллерии (25 приходов) и САУ (47 приходов), рассказал глава ОВА.

"В 13.30 вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. Один человек погиб, трое – ранены", – написал он.

В Великописаревской общине около 15.30 россияне открыли минометный огонь, а сразу после этого выпустили 10 ракет с вертолета, с территории РФ. Повреждены дом мирных жителей и гражданское сооружение.

"После 20.00 россияне выпустили еще четыре ракеты. Один человек погиб, четверо – ранены", – написал глава ОВА.

В Хотинской общине вечером россияне сделали 17 выстрелов из миномета. Жертв и разрушений нет.

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