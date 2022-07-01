Жителей Сумской области призвали 1 июля воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону

Об этом руководитель ОВА написал в Telegram 1 июля.

"Сумская область. Вниманию жителей общин, входящих в зону боевых действий: прислушивайтесь к сигналам сирен. Также мирным жителям следует воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону сегодня", – отметил Живицкий.

Глава Сумской ОВА также призвал "не обсуждать в чатах и соцсетях информацию об обстрелах до тех пор, пока не появится официальная информация".

"Не помогайте врагу корректировать огонь", – подчеркнул Живицкий.

Живицкий сообщал в Telegram, что в 7.00 оккупанты обстреляли Эсманскую общину – 17 минометных "прилетов".

"Жертв и разрушений, к счастью, нет", – резюмировал он.

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