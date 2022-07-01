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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителей Сумской области призвали 1 июля воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону

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Оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (архив)

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий призвал граждан региона воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону.

Об этом руководитель ОВА написал в Telegram 1 июля.

"Сумская область. Вниманию жителей общин, входящих в зону боевых действий: прислушивайтесь к сигналам сирен. Также мирным жителям следует воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону сегодня", – отметил Живицкий.

Глава Сумской ОВА также призвал "не обсуждать в чатах и соцсетях информацию об обстрелах до тех пор, пока не появится официальная информация".

"Не помогайте врагу корректировать огонь", – подчеркнул Живицкий.

Живицкий сообщал в Telegram, что в 7.00 оккупанты обстреляли Эсманскую общину – 17 минометных "прилетов".

"Жертв и разрушений, к счастью, нет", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, граница, соцсети, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, воздушная тревога
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