Жителей Сумской области призвали 1 июля воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону

Об этом руководитель ОВА написал в Telegram 1 июля.
"Сумская область. Вниманию жителей общин, входящих в зону боевых действий: прислушивайтесь к сигналам сирен. Также мирным жителям следует воздержаться от поездок в 10-километровую пограничную зону сегодня", – отметил Живицкий.
Глава Сумской ОВА также призвал "не обсуждать в чатах и соцсетях информацию об обстрелах до тех пор, пока не появится официальная информация".
"Не помогайте врагу корректировать огонь", – подчеркнул Живицкий.
Живицкий сообщал в Telegram, что в 7.00 оккупанты обстреляли Эсманскую общину – 17 минометных "прилетов".
"Жертв и разрушений, к счастью, нет", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного нового вторжения в Украину на этом направлении не создана.