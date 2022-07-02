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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки от обстрелов в Донецкой области погибли четыре человека, 12 ранены – глава ОВА

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Оккупанты обстреливают мирные населенные пункты и наносят авиаудары
Оккупанты обстреливают мирные населенные пункты и наносят авиаудары
Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

За минувшую пятницу, 1 июля, от российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли четыре человека, еще 12 – ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что погибли жители Славянска.

Глава Славянской ВГА Вадим Лях сообщил, что в городе также семеро раненых – под обстрел кассетными боеприпасами вечером 1 июля попал частный сектор. В Славянске отложили выдачу гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи, чтобы не допустить массовых скоплений людей. 

Также среди раненых – жители Бахмута, пострадавшие от обстрелов, о которых Кириленко сообщал накануне вечером. Оккупанты утром обстреляли город из артиллерии, днем нанесли авиаудар. Ранен, в частности, 11-летний ребенок. 

Глава ОВА добавил, что в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения, по информации Кириленко, в Донецкой области погибли 550 человек и были ранены 1437 – без учета жителей Мариуполя и Волновахи, где сейчас невозможно установить точное количество жертв.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантов ежедневно.

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Донецкая область, Славянск, раненые, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Вадим Лях
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