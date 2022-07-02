За сутки от обстрелов в Донецкой области погибли четыре человека, 12 ранены – глава ОВА

Он уточнил, что погибли жители Славянска.

Глава Славянской ВГА Вадим Лях сообщил, что в городе также семеро раненых – под обстрел кассетными боеприпасами вечером 1 июля попал частный сектор. В Славянске отложили выдачу гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи, чтобы не допустить массовых скоплений людей.

Также среди раненых – жители Бахмута, пострадавшие от обстрелов, о которых Кириленко сообщал накануне вечером. Оккупанты утром обстреляли город из артиллерии, днем нанесли авиаудар. Ранен, в частности, 11-летний ребенок.

Глава ОВА добавил, что в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения, по информации Кириленко, в Донецкой области погибли 550 человек и были ранены 1437 – без учета жителей Мариуполя и Волновахи, где сейчас невозможно установить точное количество жертв.

Война России против Украины. Главное (обновляется)