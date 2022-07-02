За сутки от обстрелов в Донецкой области погибли четыре человека, 12 ранены – глава ОВА

Он уточнил, что погибли жители Славянска.
Глава Славянской ВГА Вадим Лях сообщил, что в городе также семеро раненых – под обстрел кассетными боеприпасами вечером 1 июля попал частный сектор. В Славянске отложили выдачу гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи, чтобы не допустить массовых скоплений людей.
Также среди раненых – жители Бахмута, пострадавшие от обстрелов, о которых Кириленко сообщал накануне вечером. Оккупанты утром обстреляли город из артиллерии, днем нанесли авиаудар. Ранен, в частности, 11-летний ребенок.
Глава ОВА добавил, что в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.
Всего с начала полномасштабного вторжения, по информации Кириленко, в Донецкой области погибли 550 человек и были ранены 1437 – без учета жителей Мариуполя и Волновахи, где сейчас невозможно установить точное количество жертв.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантов ежедневно.
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.