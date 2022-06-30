Зеленский: Один только удар России по Николаеву доказывает абсолютно для всех, что давления на РФ недостаточно

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Один только сегодняшний удар России по городу Николаев – сразу 10 ракет, и все – по гражданским объектам – доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на Россию недостаточно. Одна из этих ракет, сверхзвуковая противокорабельная ракета "Оникс", разрушила обычную пятиэтажку. Разбор завалов продолжался в течение дня. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших", – сказал президент.
Кроме того, оккупанты нанесли удары по Очакову Николаевской области, Днепру, продолжились российские обстрелы в Харьковской, Сумской областях, а также на Донбассе, добавил Зеленский.
"Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении – ситуация там остается сверхжесткой, очень тяжелой. Делаем все для того, чтобы обеспечить для наших военных современные артиллерийские системы, чтобы должным образом отвечать оккупантам", – подчеркнул глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибло три человека и пять ранены.
По состоянию на 17.00 стало известно о пяти погибших и пяти раненых в результате обстрела оккупантами, поисково-спасательные работы продолжаются. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, кроме жилого пятиэтажного дома, оккупанты попали утром в гаражный кооператив, базу отдыха, портовую и производственную инфраструктуру города.