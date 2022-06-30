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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Один только удар России по Николаеву доказывает абсолютно для всех, что давления на РФ недостаточно

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Одна из ракет оккупантов, сверхзвуковая противокорабельная "Оникс", разрушила обычную пятиэтажку в Николаеве, отметил Зеленский
Одна из ракет оккупантов, сверхзвуковая противокорабельная "Оникс", разрушила обычную пятиэтажку в Николаеве, отметил Зеленский
Фото: ДСНС України / Facebook

Мирового давления на РФ из-за ее преступлений в войне против Украины недостаточно, об этом свидетельствуют очередные ракетные удары оккупантов по гражданским объектам.

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Один только сегодняшний удар России по городу Николаев – сразу 10 ракет, и все – по гражданским объектам – доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на Россию недостаточно. Одна из этих ракет, сверхзвуковая противокорабельная ракета "Оникс", разрушила обычную пятиэтажку. Разбор завалов продолжался в течение дня. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших", – сказал президент.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Очакову Николаевской области, Днепру, продолжились российские обстрелы в Харьковской, Сумской областях, а также на Донбассе, добавил Зеленский.

"Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении – ситуация там остается сверхжесткой, очень тяжелой. Делаем все для того, чтобы обеспечить для наших военных современные артиллерийские системы, чтобы должным образом отвечать оккупантам", – подчеркнул глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/349801977335462/

Контекст:

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибло три человека и пять ранены.

По состоянию на 17.00 стало известно о пяти погибших и пяти раненых в результате обстрела оккупантами, поисково-спасательные работы продолжаются. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, кроме жилого пятиэтажного дома, оккупанты попали утром в гаражный кооператив, базу отдыха, портовую и производственную инфраструктуру города.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Донбасс, Лисичанск, Авдеевка, артиллерия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, президент, удары, погибшие, российские оккупанты
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