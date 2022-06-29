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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли многоэтажку в Николаеве, погибло два человека

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На месте обстрела идет поисково-спасательная работа
На месте обстрела идет поисково-спасательная работа
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты утром 29 июня обстреляли Николаев. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в Николаеве прогремели мощные взрывы. После этого на место происшествия сразу выехали спасатели и медики.

"Есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики", – написал Сенкевич.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в результате удара по многоэтажному дому два человека погибли, трое ранены. Помимо этого, ранение получил сотрудник ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

В ночь на 28 июня захватчики нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву, а также обстреляли Очаков Николаевской области. В результате в Очакове погибли три человека, в том числе шестилетняя девочка.

Теги: Россия, Украина, Николаев, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, Виталий Ким, российские оккупанты
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