Оккупанты утром обстреляли многоэтажку в Николаеве, погибло два человека

По его словам, в Николаеве прогремели мощные взрывы. После этого на место происшествия сразу выехали спасатели и медики.

"Есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики", – написал Сенкевич.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в результате удара по многоэтажному дому два человека погибли, трое ранены. Помимо этого, ранение получил сотрудник ГСЧС.

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