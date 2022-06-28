ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву. В Очакове трое погибших, среди них шестилетняя девочка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Очаков российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня
Очаков российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Николаев и Очаков Николаевской области. Об этом 28 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью было нанесено около 11 ракетных ударов по Николаеву, часть из них сбила система ПВО. Сейчас разбираемся", – сказал Ким.

Очаков российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.

"Там трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме. Работают ГСЧС по разбору завалов, уточняем детали", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили G
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (552640)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (342820)
3
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (165425)
4
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (81090)
5
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (77486)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (72286)
7
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (61801)
8
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (51899)
 
 
 
 