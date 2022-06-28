Оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву. В Очакове трое погибших, среди них шестилетняя девочка

"Ночью было нанесено около 11 ракетных ударов по Николаеву, часть из них сбила система ПВО. Сейчас разбираемся", – сказал Ким.
Очаков российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.
"Там трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме. Работают ГСЧС по разбору завалов, уточняем детали", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.