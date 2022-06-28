Оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву. В Очакове трое погибших, среди них шестилетняя девочка

"Ночью было нанесено около 11 ракетных ударов по Николаеву, часть из них сбила система ПВО. Сейчас разбираемся", – сказал Ким.

Очаков российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.

"Там трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме. Работают ГСЧС по разбору завалов, уточняем детали", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)