Число жертв удара оккупантов по многоэтажке в Николаеве возросло до трех, пять человек пострадали – Ким

"На 8.20 – пять раненных и трое погибших", – сообщил он.

Областное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщило в Facebook, что в 6.25 в результате попадания боеприпаса в пятиэтажный жилой дом произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж с последующим пожаром.

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Войска РФ обстреляли Николаев утром. До этого было известно о друх погибших и трех раненых. Помимо этого, ранение получил сотрудник ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)