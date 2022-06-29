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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв удара оккупантов по многоэтажке в Николаеве возросло до трех, пять человек пострадали – Ким

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Оккупанты обстреляли Николаев утром 29 июня
Оккупанты обстреляли Николаев утром 29 июня
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В результате обстрела российскими оккупантами многоэтажки в Николаеве 29 июня погибло три человека. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской обаластной военной администрации Виталий Ким.

"На 8.20 – пять раненных и трое погибших", – сообщил он.

Областное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщило в Facebook, что в 6.25 в результате попадания боеприпаса в пятиэтажный жилой дом произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж с последующим пожаром.

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook
Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Войска РФ обстреляли Николаев утром. До этого было известно о друх погибших и трех раненых. Помимо этого, ранение получил сотрудник ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

В ночь на 28 июня захватчики нанесли 11 ракетных ударов по Николаеву, а также обстреляли Очаков Николаевской области. В результате в Очакове погибли три человека, в том числе шестилетняя девочка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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