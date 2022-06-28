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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании агента РФ, который разработал концепцию "Николаевской народной республики". СМИ узнали его имя

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По данным СМИ, задержан правовед Шубин, который назвал украинский язык "блевотой"
По данным СМИ, задержан правовед Шубин, который назвал украинский язык "блевотой"
Фото: onua.edu.ua

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который разработал концепцию "Николаевской народной республики" ("ННР"). Об этом пресс-центр СБУ проинформировал 27 июня.

Имени задержанного не называют, но в релизе указано, что это бывший депутат Николаевского горсовета. 

По информации издания "Новости-N", это Сергей Шубин, который прошел в состав горсовета по списку Блока Наталии Витренко на выборах в 2006-м году. Также об этом пишет "Главком", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Шубин работал в Николаевском институте права Одесской юракадемии, был заведующим кафедрой, имеет звание доктора наук по государственному управлению и кандидата политических наук. Информация о месте работы до сих пор указана на его Facebook-странице, но профиль ученого на сайте института уже недоступен

В 2021 году активист Сергей Стерненко снимал о нем ролик. В видео активист показал скриншоты общения Шубина с подписчиками в Facebook. Там преподаватель назвал украинский язык "блевотой". 

Скриншот: STERNENKO / YouTube
Скриншот: STERNENKO / YouTube

По данным СБУ, Шубин по заданию российских спецслужб подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания и функционирования "ННР" в пределах области. 

"Согласно изъятым у него во время обыска документам, Николаевская область должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "Николаевской народной республикой". А затем в течение месяца перейти на русский язык, получить собственные "герб, флаг и гимн". Время существования "ННР" – только в период "специальной военной операции" РФ", – сообщили в спецслужбе.

После завершения войны, согласно плану задержанного, "республика" должна была попросить Москву о включении "ННР" в состав России "в качестве отдельного ее региона". 

"Вражеский агент планировал, что на территории псевдореспублики введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу России, а культурная отрасль будет функционировать "на принципах и фундаменте идей русского мира", – рассказали в СБУ. 

По информации украинской спецслужбы, оккупанты пообещали преподавателю "руководящую должность" в предполагаемом псевдообразовании.

"Поэтому фигурант не только готовил "концепции", но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра", – добавили в СБУ. 

У задержанного провели обыски, во время которых нашли и изъяли:

  • его переписку с представителями спецслужб России;
  • российскую и советскую символику;
  • личные заметки по созданию и деятельности "МНР". 

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). 

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: русский язык, Николаев, украинский язык, Николаевская область, преподаватели, правоохранители, спецслужбы, война России против Украины, Сергей Стерненко, обыски, Служба безопасности Украины, русский мир
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