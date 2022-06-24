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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Какой-то фетиш". Ким сообщил, что оккупанты ракетным ударом разрушили туалет

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области
Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов в Николаевской области был разрушен туалет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram 24 июня.

"Одна из ракет сегодня разнесла туалет. У орков какой-то фетиш по сортирам", – написал он.

Других подробностей обстрела Ким не привел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 мая во время обстрела россиянами Одесской области ракета оккупантов также попала в туалет на пляже.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, туалет, Виталий Ким
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