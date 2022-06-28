Оккупанты ударили утром по Николаеву ракетами берегового комплекса "Бастион" из временно оккупированной Херсонской области – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, оккупанты "попали в городской стадион и объект военной инфраструктуры".
"Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома. В частности, в одном из районов выбито более 200 окон в восьми многоэтажках. В остальном – в шести частных домах частично повреждена кровля, – рассказал Сенкевич. – Как сообщили в военной комендатуре обороны города, удары по Николаеву были нанесены из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного на временно оккупированной территории Херсонской области".
В ночь на 28 июня оккупанты нанесли около 11 ракетных ударов по Николаеву, часть из них сбила система ПВО, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.