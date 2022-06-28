Оккупанты ударили утром по Николаеву ракетами берегового комплекса "Бастион" из временно оккупированной Херсонской области – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, оккупанты "попали в городской стадион и объект военной инфраструктуры".

"Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома. В частности, в одном из районов выбито более 200 окон в восьми многоэтажках. В остальном – в шести частных домах частично повреждена кровля, – рассказал Сенкевич. – Как сообщили в военной комендатуре обороны города, удары по Николаеву были нанесены из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного на временно оккупированной территории Херсонской области".

В ночь на 28 июня оккупанты нанесли около 11 ракетных ударов по Николаеву, часть из них сбила система ПВО, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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