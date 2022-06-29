Количество погибших от обстрела Николаева выросло до четырех – ГСЧС

Спасатели продолжают разбор завалов жилого дома в Николаеве после попадания ракеты Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

“Во время разбора завалов разрушенного российской ракетой дома найдено тело еще одного человека. Таким образом, количество погибших увеличилось до четырех“, – рассказал он.

Пресс-служба управления ГСЧС в Николаевской области уточнила, что в результате атаки ранены три человека, в том числе сотрудник ГСЧС, получивший травму при выполнении служебных обязанностей.

"Один человек был спасен, двое эвакуированы. Спасатели продолжают разбирать завалы здания", – сказано в сообщении управления в Facebook.

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook