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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество погибших от обстрела Николаева выросло до четырех – ГСЧС

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Спасатели продолжают разбор завалов жилого дома в Николаеве после попадания ракеты
Спасатели продолжают разбор завалов жилого дома в Николаеве после попадания ракеты
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Количество жертв российского обстрела в Николаеве выросло до четырех. Об этом заявил спикер николаевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Артем Вагин, сообщил телеканал "Общественное Николаев" в Telegram.

“Во время разбора завалов разрушенного российской ракетой дома найдено тело еще одного человека. Таким образом, количество погибших увеличилось до четырех“, – рассказал он.

Пресс-служба управления ГСЧС в Николаевской области уточнила, что в результате атаки ранены три человека, в том числе сотрудник ГСЧС, получивший травму при выполнении служебных обязанностей.

"Один человек был спасен, двое эвакуированы. Спасатели продолжают разбирать завалы здания", – сказано в сообщении управления в Facebook.

Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook
Скриншот: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Контекст:

Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В марте интенсивность обстрелов Николаева со стороны оккупационных войск снизилась, однако в последние недели город обстреливают практически ежедневно.

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пять ранены.

Теги: Николаев, ГСЧС, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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