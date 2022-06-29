Количество погибших от обстрела Николаева выросло до четырех – ГСЧС

“Во время разбора завалов разрушенного российской ракетой дома найдено тело еще одного человека. Таким образом, количество погибших увеличилось до четырех“, – рассказал он.
Пресс-служба управления ГСЧС в Николаевской области уточнила, что в результате атаки ранены три человека, в том числе сотрудник ГСЧС, получивший травму при выполнении служебных обязанностей.
"Один человек был спасен, двое эвакуированы. Спасатели продолжают разбирать завалы здания", – сказано в сообщении управления в Facebook.
Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В марте интенсивность обстрелов Николаева со стороны оккупационных войск снизилась, однако в последние недели город обстреливают практически ежедневно.
Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пять ранены.