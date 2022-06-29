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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетного удара оккупантами по Николаеву выросло до пяти. Видео

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29 июня по Николаеву и пригороду было выпущено более 10 ракет, отметил Сенкевич
29 июня по Николаеву и пригороду было выпущено более 10 ракет, отметил Сенкевич
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по пятиэтажному жилому дому в Николаеве 29 июня выросло до пяти человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Около 17.00 спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело еще одного погибшего. Таким образом, известно о пяти погибших и пяти раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются", – написал он.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили в Facebook, что во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы двое сотрудников ГСЧС.

По словам Сенкевича, кроме жилого дома, утром оккупанты попали в гаражный кооператив в Николаеве. В результате обстрела фактически полностью сгорело 11 гаражей и девять автомобилей, добавил мэр.

"Также под обстрелы попала база отдыха, портовая и производственная инфраструктура. По данным военной комендатуры обороны города, в общей сложности сегодня по Николаеву и пригороду было выпущено более 10 ракет", – резюмировал Сенкевич.

Видеозапись момента попадания российской ракеты по многоэтажке опубликовали в Telegram "НикВести".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В марте интенсивность обстрелов Николаева со стороны оккупационных войск снизилась, однако в последние недели город обстреливают практически ежедневно.

Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пять ранены.

В ГСЧС позже сообщали, что во время разбора завалов разрушенного дома нашли тело еще одного человека.

Теги: Россия, Украина, Николаев, ГСЧС, раненые, спасатели, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, погибшие, мэр, дом, российские оккупанты
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