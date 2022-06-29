Число жертв ракетного удара оккупантами по Николаеву выросло до пяти. Видео

29 июня по Николаеву и пригороду было выпущено более 10 ракет, отметил Сенкевич Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Около 17.00 спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело еще одного погибшего. Таким образом, известно о пяти погибших и пяти раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются", – написал он.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили в Facebook, что во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы двое сотрудников ГСЧС.

По словам Сенкевича, кроме жилого дома, утром оккупанты попали в гаражный кооператив в Николаеве. В результате обстрела фактически полностью сгорело 11 гаражей и девять автомобилей, добавил мэр.

"Также под обстрелы попала база отдыха, портовая и производственная инфраструктура. По данным военной комендатуры обороны города, в общей сложности сегодня по Николаеву и пригороду было выпущено более 10 ракет", – резюмировал Сенкевич.

Видеозапись момента попадания российской ракеты по многоэтажке опубликовали в Telegram "НикВести".

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