Число жертв ракетного удара оккупантами по Николаеву выросло до пяти. Видео

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Около 17.00 спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело еще одного погибшего. Таким образом, известно о пяти погибших и пяти раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются", – написал он.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили в Facebook, что во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы двое сотрудников ГСЧС.
По словам Сенкевича, кроме жилого дома, утром оккупанты попали в гаражный кооператив в Николаеве. В результате обстрела фактически полностью сгорело 11 гаражей и девять автомобилей, добавил мэр.
"Также под обстрелы попала база отдыха, портовая и производственная инфраструктура. По данным военной комендатуры обороны города, в общей сложности сегодня по Николаеву и пригороду было выпущено более 10 ракет", – резюмировал Сенкевич.
Видеозапись момента попадания российской ракеты по многоэтажке опубликовали в Telegram "НикВести".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В марте интенсивность обстрелов Николаева со стороны оккупационных войск снизилась, однако в последние недели город обстреливают практически ежедневно.
Утром 29 июня российские войска нанесли удар по жилому дому. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что в результате атаки погибли три человека и пять ранены.
В ГСЧС позже сообщали, что во время разбора завалов разрушенного дома нашли тело еще одного человека.