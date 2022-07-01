Гайдай: Оккупанты контролируют часть Лисичанского НПЗ, в городе уничтожают дом за домом

По его словам, захватчики удерживают северо-западную и юго-восточную части НПЗ.
В тоже время Гайдай подчеркнул, что враг безуспешно пытается окружить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Также россиянам не удается захватить и автодорогу в направлении Бахмута.
Он отметил, что в Лисичанске захватчики "уничтожают дом за домом".
"Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 м²", – сообщил глава ОВА.
От мощных обстрелов противника пострадали также Белогоровка и Волчеяровка.
"Помимо этого, россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцево, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. В то же время наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отступить", – резюмировал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. ВСУ не планируют отступление от Лисичанска, отметили в Генштабе 30 июня.