Гайдай: Оккупанты контролируют часть Лисичанского НПЗ, в городе уничтожают дом за домом

По его словам, захватчики удерживают северо-западную и юго-восточную части НПЗ.

В тоже время Гайдай подчеркнул, что враг безуспешно пытается окружить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Также россиянам не удается захватить и автодорогу в направлении Бахмута.

Он отметил, что в Лисичанске захватчики "уничтожают дом за домом".

"Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 м²", – сообщил глава ОВА.

От мощных обстрелов противника пострадали также Белогоровка и Волчеяровка.

"Помимо этого, россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцево, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. В то же время наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отступить", – резюмировал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)