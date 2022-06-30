Оккупанты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, шесть человек ранены – глава горадминистрации

"Очередной обстрел города, два взрыва кассетных зарядов. Улица Генерала Батюка, улица Вольная. Шесть раненых", – сказал Лях.

По информации корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова, россияне попали в стоянку авто и церковь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс. В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком, а после его оккупации россияне сосредоточились на захвате Лисичанска.

Российские оккупанты на Донбассе активно готовили наступление на Славянск по меньшей мере с конца мая. К началу июня они собрали около 20 батальонных тактических групп, завершили перегруппировку и пытаются наступать в этом направлении, сообщал Генштаб ВСУ. Параллельно россияне регулярно обстреливают город и наносят ракетные удары.

26 июня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты стягивают силы в Славянск, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, его цитировали "Українські новини".