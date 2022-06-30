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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, шесть человек ранены – глава горадминистрации

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Славянск обстреляли кассетными боеприпасами
Славянск обстреляли кассетными боеприпасами
Скриншот: Yan Dobronosov / Facebook

Шесть человек получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами Славянска Донецкой области 30 июня. Об этом сообщил в Telegram начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Очередной обстрел города, два взрыва кассетных зарядов. Улица Генерала Батюка, улица Вольная. Шесть раненых", – сказал Лях.

По информации корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова, россияне попали в стоянку авто и церковь.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/3212804175657782/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс. В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком, а после его оккупации россияне сосредоточились на захвате Лисичанска.

Российские оккупанты на Донбассе активно готовили наступление на Славянск по меньшей мере с конца мая. К началу июня они собрали около 20 батальонных тактических групп, завершили перегруппировку и пытаются наступать в этом направлении, сообщал Генштаб ВСУ. Параллельно россияне регулярно обстреливают город и наносят ракетные удары.

26 июня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты стягивают силы в Славянск, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, его цитировали "Українські новини".

Теги: Донецкая область, Славянск, раненые, кассетные бомбы, обстрелы, война России против Украины, Вадим Лях, российские оккупанты
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