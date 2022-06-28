Россия совершает ограниченные атаки вокруг Харькова, но не продвинулась — Институт исследования войны

ISW: РФ сосредоточила атаки вокруг Бахмута, но полностью украинские линии коммуникации с городом не прерваны Фото: ЕРА

В обзоре событий на фронте военные эксперты также указывают на то, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отразили наступление российских войск к северу от Славянска.

Оккупанты также совершили ограниченные атаки вдоль линий фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись, говорится в отчете.

В ISW отмечают, что российские войска постепенно продвигались юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск. Но полностью украинские линии коммуникации с Бахмутом не прерваны.

Контрнаступления ВСУ на южном направлении заставляют российские войска придавать приоритет оборонным операциям на линии столкновения, сообщили в ISW.

A #Russian missile strike hit a shopping mall in a residential area of #Kremenchuk, Poltava Oblast on June 27, likely killing many civilians. The attack is part of a recent escalation in strikes against #Ukrainian infrastructure and cities.

New report: https://t.co/mUPr1Ifh8I pic.twitter.com/7KaVyBjpUg — ISW (@TheStudyofWar) June 27, 2022