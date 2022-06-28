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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия совершает ограниченные атаки вокруг Харькова, но не продвинулась — Институт исследования войны

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ISW: РФ сосредоточила атаки вокруг Бахмута, но полностью украинские линии коммуникации с городом не прерваны
ISW: РФ сосредоточила атаки вокруг Бахмута, но полностью украинские линии коммуникации с городом не прерваны
Фото: ЕРА

Российские военные на оккупированных территориях усиливают попытки экономического контроля и принуждают население переходить на расчеты в рублях. Об этом 27 июня в аналитической сводке сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

В обзоре событий на фронте военные эксперты также указывают на то, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отразили наступление российских войск к северу от Славянска.

Оккупанты также совершили ограниченные атаки вдоль линий фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись, говорится в отчете.

В ISW отмечают, что российские войска постепенно продвигались юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск. Но полностью украинские линии коммуникации с Бахмутом не прерваны.

Контрнаступления ВСУ на южном направлении заставляют российские войска придавать приоритет оборонным операциям на линии столкновения, сообщили в ISW.

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

Сейчас бои ведутся южнее Лисичанска, об этом 28 июня в Fаcebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. "На лисичанском направлении с целью нанести урон оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка", – говорится в сообщении.

Теги: Харьков, Славянск, оккупация, Лисичанск, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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