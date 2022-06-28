Россия совершает ограниченные атаки вокруг Харькова, но не продвинулась — Институт исследования войны

В обзоре событий на фронте военные эксперты также указывают на то, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отразили наступление российских войск к северу от Славянска.
Оккупанты также совершили ограниченные атаки вдоль линий фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись, говорится в отчете.
В ISW отмечают, что российские войска постепенно продвигались юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск. Но полностью украинские линии коммуникации с Бахмутом не прерваны.
Контрнаступления ВСУ на южном направлении заставляют российские войска придавать приоритет оборонным операциям на линии столкновения, сообщили в ISW.
A #Russian missile strike hit a shopping mall in a residential area of #Kremenchuk, Poltava Oblast on June 27, likely killing many civilians. The attack is part of a recent escalation in strikes against #Ukrainian infrastructure and cities.— ISW (@TheStudyofWar) June 27, 2022
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Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
Сейчас бои ведутся южнее Лисичанска, об этом 28 июня в Fаcebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. "На лисичанском направлении с целью нанести урон оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка", – говорится в сообщении.