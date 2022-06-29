Обстреливая Донецкую область, российские оккупанты убили мирного жителя – глава обладминистрации

"За 28 июня россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке. Еще восемь человек сегодня получили ранения. Кроме того, один человек скончался в Донецкой области после ранений, полученных в Луганской области. Еще семь раненых в Луганской области получили в Краматорске медицинскую помощь", – написал он.
По данным главы обладминистрации, ранения получили жители Торецка (двое), Авдеевки, Красногоровки, Славянска, Новоукраинки, Новомихайловки и Бахмута (по одному человеку).
Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 539 жертв российских оккупантов и 1404 раненых.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно. В частности, 27 июня в Донецкой области погибли двое мирных жителей.
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.