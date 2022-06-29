Обстреливая Донецкую область, российские оккупанты убили мирного жителя – глава обладминистрации

"За 28 июня россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке. Еще восемь человек сегодня получили ранения. Кроме того, один человек скончался в Донецкой области после ранений, полученных в Луганской области. Еще семь раненых в Луганской области получили в Краматорске медицинскую помощь", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения получили жители Торецка (двое), Авдеевки, Красногоровки, Славянска, Новоукраинки, Новомихайловки и Бахмута (по одному человеку).

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 539 жертв российских оккупантов и 1404 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)