В Донецкой области 27 июня оккупанты в ходе обстрелов убили двух мирных жителей – глава обладминистрации

"За 27 июня россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Славянске и Селидово. Еще 13 человек сегодня получили ранения", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения получили жители Красногоровки (трое), Торецка, Авдеевки (по двое), Славянска, Селидово, Святогорска, Марьинки, Бахмута и Первомайского (по одному человеку).

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 537 жертв российских оккупантов и 1389 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)