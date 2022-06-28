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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области 27 июня оккупанты в ходе обстрелов убили двух мирных жителей – глава обладминистрации

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Жителей Донецкой области россияне обстреливают постоянно
Жителей Донецкой области россияне обстреливают постоянно
Фото: EPA

27 июня российские оккупанты в ходе обстрелов населенных пунктов Донецкой области убили по меньшей мере двух мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 27 июня россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Славянске и Селидово. Еще 13 человек сегодня получили ранения", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения получили жители Красногоровки (трое), Торецка, Авдеевки (по двое), Славянска, Селидово, Святогорска, Марьинки, Бахмута и Первомайского (по одному человеку).

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 537 жертв российских оккупантов и 1389 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно. В частности, 25 июня в Донецкой области погибли трое мирных жителей.

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

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