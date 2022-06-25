В Донецкой области 25 июня из-за обстрелов оккупантами погибло трое мирных жителей – глава обладминистрации

Среди погибших и раненых есть жители Бахмута Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

"За 25 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще два человека получили ранения", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения сегодня получили жители Бахмута и Первомайского.

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 534 жертвы российских оккупантов и 1368 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

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