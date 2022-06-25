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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области 25 июня из-за обстрелов оккупантами погибло трое мирных жителей – глава обладминистрации

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Среди погибших и раненых есть жители Бахмута
Среди погибших и раненых есть жители Бахмута
Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

В субботу, 25 июня, российские оккупанты в ходе обстрелов населенных пунктов Донецкой области убили по меньшей мере трех мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 25 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще два человека получили ранения", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения сегодня получили жители Бахмута и Первомайского.

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 534 жертвы российских оккупантов и 1368 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно. В частности, 24 июня в Донецкой области погибли пять мирных жителей.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

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