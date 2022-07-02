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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 20 тысяч жителей Донбасса

Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области
Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Украинские энергетики вернули свет почти в 20 тысяч домов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донбасса, пострадавших от вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Facebook компании ДТЭК Рината Ахметова.

За сутки энергетики смогли провести ремонты сетей и возобновить электроснабжение для жителей 18 населенных пунктов.

"В частности, специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось в очередной раз восстановить электропитание для более 15 тысяч жителей Торецкой общины. Из-за обострения боевых действий энергетики получили разрешение на проведение работ только через четыре дня после повреждений сетей обстрелами", – сообщили в ДТЭК.

Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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