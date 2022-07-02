Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 20 тысяч жителей Донбасса

За сутки энергетики смогли провести ремонты сетей и возобновить электроснабжение для жителей 18 населенных пунктов.

"В частности, специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось в очередной раз восстановить электропитание для более 15 тысяч жителей Торецкой общины. Из-за обострения боевых действий энергетики получили разрешение на проведение работ только через четыре дня после повреждений сетей обстрелами", – сообщили в ДТЭК.

Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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