Оккупанты обстреляли в Днепре СТО. Спасатели тушат пожар, под завалами находятся люди – Филатов

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
"Только что руZZкие мрази влупили ракетой по СТО "Автодизель". Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я… Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего!", – написал городской голова Днепра.
По словам мэра, под завалами СТО находятся "обычные простые днепряне, слесари и трудяги".
"Спасатели тушат пожар… Мы вас ненавидим. Знайте это. Ублюдки, стреляющие "высокоточным оружием" по мирным людям", – отметил Филатов.
По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты выпустили по территории области шесть ракет.
"Три ракеты наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются", – рассказал руководитель ОВА в Telegram.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.