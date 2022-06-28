Оккупанты обстреляли в Днепре СТО. Спасатели тушат пожар, под завалами находятся люди – Филатов

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

"Только что руZZкие мрази влупили ракетой по СТО "Автодизель". Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я… Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего!", – написал городской голова Днепра.

По словам мэра, под завалами СТО находятся "обычные простые днепряне, слесари и трудяги".

"Спасатели тушат пожар… Мы вас ненавидим. Знайте это. Ублюдки, стреляющие "высокоточным оружием" по мирным людям", – отметил Филатов.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты выпустили по территории области шесть ракет.

"Три ракеты наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются", – рассказал руководитель ОВА в Telegram.

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