Оккупанты обстреляли Днепр – Филатов

"Прилеты. Из укрытий не выходим", – написал он.
Филатов призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.
Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.