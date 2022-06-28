Оккупанты обстреляли Днепр – Филатов

"Прилеты. Из укрытий не выходим", – написал он.

Филатов призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.