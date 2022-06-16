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16 июня, 2022
 
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"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки

Тимошенко: Слава ВСУ за очередное утро
Тимошенко: Слава ВСУ за очередное утро
Фото: yulia_tymoshenko / Instagram

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко 16 июня опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена в городе Днепр на фоне Днепра.

Тимошенко позирует в кадре в пиджаке желтого цвета с желтым шарфом. Волосы политика заплетены в косу и уложены вокруг головы. 

"Родной город, родные утесы, родные берега! Нет второго Днепра… А в Днепре Днепр особенный! Большая река великого народа! Народ, который никому не одолеть! Слава Украине! Слава ВСУ за очередное утро", – написала она.

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Контекст:

Тимошенко 61 год. Она возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.

 С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Теги: Юлия Тимошенко, Днепр, война России против Украины
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