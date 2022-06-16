"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки

Тимошенко позирует в кадре в пиджаке желтого цвета с желтым шарфом. Волосы политика заплетены в косу и уложены вокруг головы.
"Родной город, родные утесы, родные берега! Нет второго Днепра… А в Днепре Днепр особенный! Большая река великого народа! Народ, который никому не одолеть! Слава Украине! Слава ВСУ за очередное утро", – написала она.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тимошенко 61 год. Она возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.
С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.
В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.
11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.