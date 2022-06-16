"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки

Тимошенко позирует в кадре в пиджаке желтого цвета с желтым шарфом. Волосы политика заплетены в косу и уложены вокруг головы.

"Родной город, родные утесы, родные берега! Нет второго Днепра… А в Днепре Днепр особенный! Большая река великого народа! Народ, который никому не одолеть! Слава Украине! Слава ВСУ за очередное утро", – написала она.

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