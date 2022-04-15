"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем

"Русский военный корабль, ну что, ты дошел?" – написано на плакате.

Авторы слогана под этой фразой подразумевали слова украинских пограничников на острове Змеиный "русский военный корабль, иди на х...й!", сказанные российским оккупантам 24 февраля в ответ на предложение сдаться.

"Таки дошел. Нептун свидетель. Слава ВМС, слава ВСУ", – подписала свое фото Тимошенко. Она разместила снимок после того, как стало известно, что флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва" затонул. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, затонувший корабль оказался тем самым, который был послан украинскими пограничниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Война России против Украины. Главное (обновляется)