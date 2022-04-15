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15 апреля, 2022
 
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"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем

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Тимошенко: Слава ВМС, слава ВСУ!
Тимошенко: Слава ВМС, слава ВСУ!
Фото: yulia_tymoshenko / Instagram

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко 15 апреля опубликовала в Instagram селфи, которое сделала на фоне баннера с изображением тонущего российского корабля.

"Русский военный корабль, ну что, ты дошел?" – написано на плакате.

Авторы слогана под этой фразой подразумевали слова украинских пограничников на острове Змеиный "русский военный корабль, иди на х...й!", сказанные российским оккупантам 24 февраля в ответ на предложение сдаться

"Таки дошел. Нептун свидетель. Слава ВМС, слава ВСУ", – подписала свое фото Тимошенко. Она разместила снимок после того, как стало известно, что флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва" затонул. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, затонувший корабль оказался тем самым, который был послан украинскими пограничниками. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".  

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализован. 

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточнили число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

Теги: Юлия Тимошенко, корабль, пограничники, ВСУ, война России против Украины, Нептун
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