Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 13 тыс. семей в Донецкой области – ДТЭК

Энергетики получили возможность добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их в пяти населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов Фото: dtek.com

"Энергетики получили возможность добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их в пяти населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Снова получают электропитание почти 13 тыс. семей", – сообщили в компании.

Без электроснабжения – 356 населенных пунктов Донецкой области.

Самыми сложными направлениями остаются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 128-е сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в ДТЭК.

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