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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова трудоустроил тысячу переселенцев

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На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии и обновить профессиональные удостоверения
На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии и обновить профессиональные удостоверения
Фото: dtek.com

С начала войны предприятия "ДТЭК Энерго" обеспечили работой более 2 тысяч новых сотрудников. Из них 958 человек – переселенцы, выехавшие из оккупированных регионов Украины или из тех, где продолжаются боевые действия. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

Больше всего трудоустроено на шахтах и вспомогательных предприятиях "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области.

"На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии, обновить профессиональные удостоверения. При необходимости предоставляют места в общежитиях. Компания поддерживает новичков при адаптации к производственному процессу, обеспечивает всем необходимым и медстрахованием, регулярно и в полном объеме выплачивает зарплату", – говорится в сообщении.

С начала войны ДТЭК направил в поддержку защитников Украины и гуманитарные цели более 500 млн грн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Международной организации труда, опубликованным 11 мая, украинцы потеряли 4,8 млн рабочих мест с начала полномасштабной войны России против Украины. По оценкам исследователей, если боевые действия обострятся, это число может вырасти до 7 млн. Если боевые действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление с возвращением 3,4 млн рабочих мест, считают в организации.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

Теги: война, ДТЭК, трудоустройство, переселенцы, война России против Украины, работа
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