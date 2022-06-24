ДТЭК Ахметова трудоустроил тысячу переселенцев

На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии и обновить профессиональные удостоверения Фото: dtek.com

Больше всего трудоустроено на шахтах и вспомогательных предприятиях "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области.

"На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии, обновить профессиональные удостоверения. При необходимости предоставляют места в общежитиях. Компания поддерживает новичков при адаптации к производственному процессу, обеспечивает всем необходимым и медстрахованием, регулярно и в полном объеме выплачивает зарплату", – говорится в сообщении.

С начала войны ДТЭК направил в поддержку защитников Украины и гуманитарные цели более 500 млн грн.

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