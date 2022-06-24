ДТЭК Ахметова трудоустроил тысячу переселенцев

Больше всего трудоустроено на шахтах и вспомогательных предприятиях "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области.
"На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии, обновить профессиональные удостоверения. При необходимости предоставляют места в общежитиях. Компания поддерживает новичков при адаптации к производственному процессу, обеспечивает всем необходимым и медстрахованием, регулярно и в полном объеме выплачивает зарплату", – говорится в сообщении.
С начала войны ДТЭК направил в поддержку защитников Украины и гуманитарные цели более 500 млн грн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Международной организации труда, опубликованным 11 мая, украинцы потеряли 4,8 млн рабочих мест с начала полномасштабной войны России против Украины. По оценкам исследователей, если боевые действия обострятся, это число может вырасти до 7 млн. Если боевые действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление с возвращением 3,4 млн рабочих мест, считают в организации.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.