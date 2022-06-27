Энергетики за неделю вернули свет 57 тысячам семей в зоне боевых действий – ДТЭК

"Несмотря на опасность, связанную с боевыми действиями в Донецкой области, энергетики ДТЭК за неделю с 20 по 26 июня вернули свет 54,5 тысячам семей в 91 населенном пункте Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям", – отметили в пресс-службе.

Также продолжаются регулярные обстрелы Днепропетровской области, регулярно подвергаются атакам населенные пункты граничащей с Херсонской областью Зеленодольской общины. За прошедшую неделю аварийные бригады ДТЭК вернули свет более 2 тысяч домов. В некоторые дома свет возвращали несколько раз в неделю, из-за регулярных обстрелов.

"Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 124 суток, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – подчеркивают в ДТЭК.

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