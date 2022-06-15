Значительную часть электросетей после войны придется строить заново – гендиректор "ДТЭК Сети"

Ежедневно в Донецкой области подключают к электроснабжению от 15 до 20 тысяч потребителей Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"Нужно провести полное обследование сетей по стране. Сейчас наши бригады проводят аварийно-восстановительные работы, основная цель которых – подать напряжение к потребителям. А потом будем оценивать сколько сетей повреждено, сколько сетей нужно строить новых, сколько реконструировать. Довольно много поврежденных сетей, которые не подлежат аварийному восстановлению, а требуют нового строительства", – сказал Фоменко.

Сейчас бригады энергетиков проводят аварийно-восстановительные работы для того, чтобы максимально оперативно возвращать свет потребителям. Ежедневно в Донецкой области подключают к электроснабжению от 15 до 20 тыс. потребителей.