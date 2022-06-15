Значительную часть электросетей после войны придется строить заново – гендиректор "ДТЭК Сети"

"Нужно провести полное обследование сетей по стране. Сейчас наши бригады проводят аварийно-восстановительные работы, основная цель которых – подать напряжение к потребителям. А потом будем оценивать сколько сетей повреждено, сколько сетей нужно строить новых, сколько реконструировать. Довольно много поврежденных сетей, которые не подлежат аварийному восстановлению, а требуют нового строительства", – сказал Фоменко.
Сейчас бригады энергетиков проводят аварийно-восстановительные работы для того, чтобы максимально оперативно возвращать свет потребителям. Ежедневно в Донецкой области подключают к электроснабжению от 15 до 20 тыс. потребителей.
Для полного восстановления электросетей освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".
Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тысячам отключенных потребителей.