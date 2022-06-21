Энергетики ежедневно восстанавливают электросети, несмотря на боевые действия в Донецкой области – ДТЭК

Дмитрий Сахарук: Саперы идут впереди, предоставляют разрешения на проведение работ, большое уважение и благодарность им Фото: dtek.com

"Энергетики, работающие сейчас в бригадах, остаются на своих рабочих местах. Даже если семьи уехали, детей отправили, героические энергетики продолжают работать. Мы гордимся людьми, их героизмом", – сказал он.

Сахарук добавил, что среди энергетиков ДТЭК есть погибшие и раненые при выполнении ремонтных работ. Он отметил, что компания оказывает всю необходимую помощь раненым и семьям погибших.

"Пытаемся сделать все, чтобы было меньше пострадавших при исполнении трудовых обязанностей. Всегда работаем с ВСУ и саперами. Саперы идут впереди, предоставляют разрешения на проведение работ, большое уважение и благодарность им", – подчеркнул Сахарук.

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