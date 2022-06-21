Энергетики ежедневно восстанавливают электросети, несмотря на боевые действия в Донецкой области – ДТЭК

"Энергетики, работающие сейчас в бригадах, остаются на своих рабочих местах. Даже если семьи уехали, детей отправили, героические энергетики продолжают работать. Мы гордимся людьми, их героизмом", – сказал он.
Сахарук добавил, что среди энергетиков ДТЭК есть погибшие и раненые при выполнении ремонтных работ. Он отметил, что компания оказывает всю необходимую помощь раненым и семьям погибших.
"Пытаемся сделать все, чтобы было меньше пострадавших при исполнении трудовых обязанностей. Всегда работаем с ВСУ и саперами. Саперы идут впереди, предоставляют разрешения на проведение работ, большое уважение и благодарность им", – подчеркнул Сахарук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.