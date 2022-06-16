ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области – ДТЭК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Сахарук: Энергетики храбрые люди. Они идут и делают свою работу
Дмитрий Сахарук: Энергетики – храбрые люди. Они идут и делают свою работу
Фото: Dmitriy Sakharuk / Facebook

Работы по восстановлению поврежденных оккупантами электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина".

"Сейчас, конечно, в Покровском, Бахмутском районах и в районе Славянска тяжелая ситуация. Там сейчас самое большое количество обесточиваний. И там происходят постоянные обстрелы. Наши ремонтные бригады работают там каждый день, восстанавливают по два-три раза", – рассказал он.

Только за прошедшие сутки в Покровском и Бахмутском районах компания вернула свет для 5 тыс. клиентов. По словам Сахарка, компания обеспечивает энергетиков всем необходимым, предоставляет им бронежилеты и каски, чтобы минимизировать риск их жизни.

"Энергетики – храбрые люди. Они идут и делают свою работу. Я горжусь ими и искренне благодарю их за эту работу", – подытожил исполнительный директор ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для 440 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (97640)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (86887)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73846)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (47477)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37475)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32624)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31591)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27228)
 
 
 
 