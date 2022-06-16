Работы по восстановлению электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области – ДТЭК

Дмитрий Сахарук: Энергетики – храбрые люди. Они идут и делают свою работу Фото: Dmitriy Sakharuk / Facebook

"Сейчас, конечно, в Покровском, Бахмутском районах и в районе Славянска тяжелая ситуация. Там сейчас самое большое количество обесточиваний. И там происходят постоянные обстрелы. Наши ремонтные бригады работают там каждый день, восстанавливают по два-три раза", – рассказал он.

Только за прошедшие сутки в Покровском и Бахмутском районах компания вернула свет для 5 тыс. клиентов. По словам Сахарка, компания обеспечивает энергетиков всем необходимым, предоставляет им бронежилеты и каски, чтобы минимизировать риск их жизни.

"Энергетики – храбрые люди. Они идут и делают свою работу. Я горжусь ими и искренне благодарю их за эту работу", – подытожил исполнительный директор ДТЭК.

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