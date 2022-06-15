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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Меньше чем за сутки энергетики смогли вернуть свет в 15 тысяч домов в зоне боевых действий – ДТЭК

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Самые сложные направления славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское
Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское
Фото: grids.dtek.com

Энергетики менее чем за сутки восстановили электроснабжение в 28 населенных пунктах на авдеевском, бахмутском, марьинском и торецком направлениях, обесточенных из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Ситуация в Донецком регионе тяжелая, особенно на севере. Продолжаются постоянные обстрелы практически по всем видам вооружений. Несмотря на это, энергетики смогли восстановить электроснабжение в том числе в 28 населенных пунктах на сложных авдеевском, бахмутском, марьинском и торецком направлениях, пострадавших от обстрелов накануне", – говорится в сообщении.

За 14 июня энергетики смогли выполнить восстановительные работы на оборудовании и линиях в 31 населенном пункте Донбасса. Это позволило восстановить электропитание для 14 678 семей. Из-за боевых действий пока без электропитания остаются 316 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 112-е сутки и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет", – отметили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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